الشعبي يدعو لاسقاط الحكومة احتجاجاً على اعتقال السنوسي

اقتادت قوات من الشرطة السودانية، أمس، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989

وفي أول رد فعل على توقيف السنوسي، دعا الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي قوى المعارضة، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

Advertisements

ودعا الشعبي، في فيديو بثه إعلام الحزب، على مواقع التواصل الاجتماعي أنصاره والقوى السياسية المعارضة لقوى الحرية والتغيير، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، .

وقال الأمين العام المكلف بشير آدم رحمة، “ندعو إلى إسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير لأنها غير جديرة بإدارة السودان وستؤجج الصراعات في السودان”.

من جانبه، قال السنوسي، في التسجيل ذاته بحسب آخر لحظة: “وصيتي لكل أعضاء الحزب والقوى السياسية بالتوحد والتماسك لمواجهة طغيان قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وتابع: “مارسوا كل حريات التعبير، وشاركوا في التظاهرات السلمية، ولا تستخدموا العنف”.