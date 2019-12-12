“الجبهة الثورية”: الجولة الحالية ستُحدِث اختراقاً كبيراً ولا نتوقع خلافات

أكد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، عدم إمكانية العودة لمربع الحرب مرة أخرى، وقال إن جولة التفاوض الحالية ستحدث اختراقاً كبيراً، وأضاف “لا نتوقع حدوث أي خلافات بين الأطراف”.

وقال د. الهادي لمصادر أمس، “نتوقع الوصول إلى سلام في أقرب وقت ممكن”. ونوه لتوحد مكونات الجبهة الثورية في رؤيتها حول السلام، وأوضح أن اجتماعهم مع وفد الحكومة أمس مبشر وهناك قضايا إجرائية سيتم الاتفاق حولها، وأعلن أن التفاوض حول المسارات سيبدأ اليوم، وأن هناك خمسة مسارات وسيبدأون بالجاهز.

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وأشار الهادي بحسب صحيفة الصيحة، لجهود فريق الوساطة في إلحاق الخارجين عن منبر التفاوض، وقال “نأمل في أن تثمر هذه المجهودات بانضمامهم إلى طاولة التفاوض”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)