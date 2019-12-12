التاريخ: 12-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
لقى الشرطي مهند عثمان التابع لشرطة ولاية نهر النيل حتفه بعد تعرضه لحادث مروري مروع بطريق التحدي حيث تعود التفاصيل الاولية لهذه الحادثة عندما كان المرحوم قادم من الخرطوم الى عطبرة في الطريق انقلبت العربة التي كانت تقله بعد ان فقدت توازنها.
وعقب وقوع الحادث باءت جميع المحاولات لانقاذ بالفشل حيث توفى متأثرا بالاضابة التي تعرض لها.
والجدير بالذكر فقد حضر تشييع المرحوم بحسب الدار، نفر كريم من اصدقائه بالعمل وجميعهم اجمعوا على نبل اخلاقه وتفانيه واخلاصه وحبه لعمله حيث تم تشييعه في موكب مهيب وبعدها اكملت الشرطة تحرياتها حول الحادثة بدائرة الاختصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شرطي في حادث مروري بطريق التحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.