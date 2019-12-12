مصرع شرطي في حادث مروري بطريق التحدي

لقى الشرطي مهند عثمان التابع لشرطة ولاية نهر النيل حتفه بعد تعرضه لحادث مروري مروع بطريق التحدي حيث تعود التفاصيل الاولية لهذه الحادثة عندما كان المرحوم قادم من الخرطوم الى عطبرة في الطريق انقلبت العربة التي كانت تقله بعد ان فقدت توازنها.

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وعقب وقوع الحادث باءت جميع المحاولات لانقاذ بالفشل حيث توفى متأثرا بالاضابة التي تعرض لها.

والجدير بالذكر فقد حضر تشييع المرحوم بحسب الدار، نفر كريم من اصدقائه بالعمل وجميعهم اجمعوا على نبل اخلاقه وتفانيه واخلاصه وحبه لعمله حيث تم تشييعه في موكب مهيب وبعدها اكملت الشرطة تحرياتها حول الحادثة بدائرة الاختصاص.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)