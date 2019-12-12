نيابة الأموال العامة تحقق مع “طه” بتهمة الثراء الحرام

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة علمت مصادر، أن نيابة الأموال العامة أخضعت النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه أمس للتحقيق بتهمة الثراء الحرام المتعلق بأموال إحدى المنظمات بجانب بلاغات أخرى. Advertisements وقالت المصادر أن طه يواجه عدداً من البلاغات التي دونت في مواجهته تتعلق بالثراء الحرام والمال المشبوه، وأفادت المصادر بأن التحقيق أجرى معه في نيابة المال العام، بناءً على توجيهات النائب العام، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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