الدفاع يستأنف الحكم في قضية شقة شمبات

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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صرح الاستاذ علي حسن عبد الرحمن ممثل الدفاع عن المدان الثاني في قضية شقة شمبات الشهيرة انه سيقدم في الايام القليلة القادمة استئنافا في قضية مجزرة شمبات من موكله المتهم الثاني الذين ادين بالاعدام اول امس امام محكمة الموضوع بالاوسط بحري برئاسة القاضي هاني محجوب.
ويذكر ان المتهم الثاني وبحسب الدار قد تمت ادانته مع متهمين آخرين من ضمنهم المتهم الاول ليبي الجنسية بالاشتراك بقتل ونهب ثلاثة اشخاص داخل شقة بمنطقة شمبات وقد كان خط الدفاع الخاص بالمتهم الثاني الانكار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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