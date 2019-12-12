الدفاع يستأنف الحكم في قضية شقة شمبات

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة صرح الاستاذ علي حسن عبد الرحمن ممثل الدفاع عن المدان الثاني في قضية شقة شمبات الشهيرة انه سيقدم في الايام القليلة القادمة استئنافا في قضية مجزرة شمبات من موكله المتهم الثاني الذين ادين بالاعدام اول امس امام محكمة الموضوع بالاوسط بحري برئاسة القاضي هاني محجوب. Advertisements ويذكر ان المتهم الثاني وبحسب الدار قد تمت ادانته مع متهمين آخرين من ضمنهم المتهم الاول ليبي الجنسية بالاشتراك بقتل ونهب ثلاثة اشخاص داخل شقة بمنطقة شمبات وقد كان خط الدفاع الخاص بالمتهم الثاني الانكار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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