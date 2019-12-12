رفيدة يس تخطف (بوكية ورد) عروس العربية.!

نشرت الإعلامية رفيدة يس على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك صورة لها وهي برفقة عروس قناة العربية (علا)، وكتبت رفيدة على الصورة انها استطاعت وبشرف أن تحصل على بوكية الورد الخاص بالعروس وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإلقائها على صديقاتها كنوع من التلقيد القديم، هذا وقد تفاعل أصدقاء رفيدة مع صورها مشيرين إلى انها ستكون (العروس الأجمل) عما قريب، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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