نقل ابو هريرة حسين للعناية المكثفة بمستشفى علياء

افادت مصادر بأن أبو هريرة حسين النزيل بالسجن الاتحاديمن الموقوفين من رموز الانقاذ قد تجددت متاعبه مع مرض السكر حيث تم ادخاله العناية المكثفة بمستشفى علياء بام درمان.

وكان ابو هريرة قد نجا من بتر اصبعه باعجوبة بعد عرضه على طبيب مختص الا ان آلام السكر قد اثرت على بصره وكادت ان تفقده عينيه، وكانت أسرته قد طالبت بنقله للعلاج بالخارد تحت اي ضمانات تتطلب ذلك.

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وأكد للدار احد اقاربه بانه الآن يعاني من مضاعفات السكر وتحت الرقابة الطبية مع دعوات الاقارب والاصدقاء بالشفاء.

الجدير بالذكر ان ابو هريرة حيث لم يمض على تعيينه في منصب الوزارة اقل من اسبوعين قبل سقوط النظام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)