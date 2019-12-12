صحفي يقود حملة واسعة لمقاطعة أخبار مونيكا بالصفحات الفنية

اكدت مصادر، أن صحفياً معروفاً بإحدى الصحف الاجتماعية يقود هذه الأيام حملة واسعة وسط زملائه الصحفيين وذلك لمقاطعة اخبار الفنانة مونيكا وعدم نشر أي شيء يتعلق بها وذلك عقب اساءتها للصحافة الفنية وعدد من الصحفيين عقب استضافتها بقناة الهلال قبيل مدة.
وأكدت المصادر، إن عدد الصحفيين الذين وافقوا على الانضمام للحملة بلغ حتى يوم أمس (7) صحفيين ومن المتوقع أن يزيد عددهم خلال الأيام القادمة، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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