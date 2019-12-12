مدير بنك فيصل: نعمل على معالجة أخطاء الماضي ونتأهب لقفزات نوعية

كشف الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي السوداني معاوية أحمد الأمين عن تحديات تواجه القطاع المصرفي بالسودان، وأعرب أمس عن ثقته في تجاوز تلك التحديات باعتماد بعض النظم حديثة. وأوضح أن بنك فيصل توسع بشكل غير مسبوق في معاملاته المالية داخل وخارج السودان عبر نقاط البيع بشراء خمسة آلاف نقطة بيع، إلى جانب علاقات مع أكثر من ست وعشرين مؤسسة مالية دولية.

وأعلن معاوية بحسب صحيفة السوداني، عن تطورٍ وصفه بالكبير، وقال إن البنك يتأهب لقفزات نوعية في أعماله وخدماته المصرفية بدءاً من العام الماضي وستستمر بخطوات متسارعة في الأرباح والودائع والتوسع التكنولوجي في العمل المصرفي. وأوضح أن بنك فيصل يعد في مقدمة المصارف التي تمول الحكومة بنسبة فاقت الـ (70%).

Advertisements

وقال معاوية إن إدخال الموظفين أصحاب الرواتب الشهرية ضمن عملاء البنك الذين يتمتعون بالخدمات المصرفية يعتبر من أكبر التحديات التي تعمل الإدارة على معالجتها. ونوّه إلى أن البنك يعتمد مبدأ الشفافية في التوظيف والتعاطي مع الموظفين بالبنك، واستبعد أن يؤدي التوسع في التكنولجيا إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين. وشدد على أن المعاملات المصرفية وخدمة العملاء لا تخضعان لأية اعتبارات سياسية ولا يوجد انعكاس لأي انتماء سياسي على تقديم الخدمات للجمهور. وأشار إلى أنهم في الإدارة يعملون على معالجة الماضي وتحقيق نقلات نوعية في تقديم الخدمات المصرفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)