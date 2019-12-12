قفزت أسعاره لـ(86) جنيها مؤتمر أصدقاء السودان يشل حركة بيع الدولار

حالة من الغموض والتأرجح تكتنف سوق العملة بالسوق العربي الخرطوم فبعد أن قفز الدولار يوم أمس الاول لنحو (88) جنيه تراجع صباح أمس الأربعاء لنحو (86) جنيه مع التئام مؤتمر أصدقاء السودان بالخرطوم والذي من المؤمل أن يقدم دعما نقديا كبيرا للحكومة في المرحلة الانتقالية ويحقق وفرة في الدولار وتراجع أسعاره.

مصادر رصدت إحجام عدد من التجار عن البيع والاكتفاء فقط بالشراء من قبل صغار التجار الذين يلوحون للمارة بالفئات الكبيرة (500- 100-200) جنيه لحثهم على بيع عملاتهم النقدية .

وأبدى بعض التجار بشارعي البلدية وبرج البركة للمصادر، تخوفهم من تراجع العملات بعد انتهاء المؤتمر .

وقال التاجر عثمان إن هنالك تخوفا من انخفاض الدولار. واشار إلى ارتفاع الدولار لـ (88-90)جنيها يوم امس الاول نتيجة لمضاربات التجار، وقال إن طرح النقد الأجنبي بالاسواق ينعكس مباشرة على خفض الأسعار بالسوق أما إن حدث عكس ذلك فانني أتوقع أن يقفز لنحو (100) جنيه، مبيناً أن سعر الدولار بالاسواق حاليا يتراوح ما بين (86-87) جنيها .

واضاف تاجر عملة بشارع القصر فضل عدم ذكر اسمه أن هنالك غموضا في البيع بالسوق، وقال : حالياً عرض الدولار ضعيف وهنالك إحجام عن شراء الدولار نتيجة التوقعات بانخفاض السعر بعد انتهاء مؤتمر اصدقاء السودان وقال إن معظم التجار الآن في حالة ترقب للنتائج، مبيناً أن سعر الريال تراجع لنحو (22) جنيها بدلاً عن (23) جنيها اما الدولار فبلغ (86) جنيها، وتوقع المزيد من الارتفاع في الأسعار لغياب السياسات الاقتصادية الواضحة، متسائلا عن كيفية تراجع سعر الصرف في ظل توقف الصادر والوارد بالبلاد .

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وتوقع تاجر عملة ببرج البركة بحسب صحيفة السوداني، ارتفاع سعر الصرف نتيجة لمضاربات التجار وتصريحات المسؤولين، وأوضح أن ضبط العملات والسيطرة على السعر يكمن في وفرة النقد الاجنبي بالسوق خاصة وان سعر البنك لا يناسب البائع مقارنة بالسعر بالسوق الموازي، مضيفا أن تأخر إعلان السياسات الاقتصادية ينعكس سلبا على الارتفاع مجددا، مبينا أن سعر الدولار بالسوق يتراوح ما بين (87-85) جنيها اما الريال فبلغ (22) جنيه بدلاعن (23) جنيها، واشار إلى أن معظم تجار العملة احجموا عن بيع الدولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)