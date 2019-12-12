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تفجير بئر ذهب يؤدي لوفاة ثلاثة مواطنين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-ديسمبر-2019

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تفجير بئر ذهب يؤدي لوفاة ثلاثة مواطنين

دونت شرطة ابو حمد بولاية نهر النيل بلاغا من احد المواطنين افاد فيه بقيام احد المنقبين عن الذهب بمنطقة قبقبة بتفجير بئر ذهب عشوائي وادى الانفجار الى وفاة ثلاثة من المواطنين تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

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كما قامت الشرطة بحسب الدار بنقل الجثث الى المستشفى لتحديد اسباب الوفاة وتسليمها لذويها بعد اكتمال الاجراءات القانونية وتباشر الشرطة في تحرياتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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