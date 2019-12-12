الحكومة تعتزم تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على سعر الصرف

علمت مصادر، أن الحكومة تعتزم بدء تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على انفلات سعر الصرف بالسوق الموازي، وأكدت المصادر، أن الإجراءات تشمل منع الاتجار في العملات بطريقة عشوائية، وأن يقتصر العمل في تبادل العملات على جهات محددة ومسجلة بأماكن معلومة دون تدخل من الحكومة في تحديد سعر السوق الموازي.

Advertisements

وأكدت المصادر، أن الخطوة تشمل أيضاً ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي ضمن موارد الموازنة الجديدة، وتحجيم الاستيراد للسلع الكمالية وضبط الصادر، وتوقعت إعلان وزارة المالية السياسات الجديدة للصادر مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً ما أعلنه وزير المالية مؤخراً، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)