العثور على نظامي متوفياً في ظروف غامضة

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة عثرت شرطة الصناعات على نظامي متوفيا في ظروف غامضة بالمنطقة الصناعية بام درمان بجوار احد المصانع عندها تحركت شرطة الصناعات للموقع ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان النظامي لمشرحة ام درمان. Advertisements والجدير بالذكر ان النظامي المتوفي عثرت الشرطة عليه متوفيا عندها تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات ونقل الجثمان لمشرحة ام درمان وبحسب الدار، بعد ثلاثة ايام تعرفت عليه اسرته بالمشرحة وقد سالت دموع الكل لحظة سماعهم للخبر الحزين فيما قام مدير مشرحة امد رمان البروف جمال يوسف بعمل اللازم فيما قام القسم الفني بتسليم النظامي لاهله لموارته الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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