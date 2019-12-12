النائب العام يُوصي بتفعيل المواد المُجمّدة من قانون السجون

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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أوصى النائب العام تاج السر الحبر، بتفعيل المواد المجمدة من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء 2010م، المتعلقة بالإفراج عن النزلاء في الحق العام لحفظة القرآن، والإفراج الصحي والشيخوخة والإفراج المؤقت من المادة (33) إلى المادة (37) من قانون تنظيم السجون، وذلك بناء على طلب قدمته منظمة التكافل للبر والإحسان العاملة في مجال النزلاء.
وقالت الأمين العام للمنظمة د. تيسير عبد الرحيم بحسب صحيفة الصيحة، إن المنظمة تقدمت بطلب للنائب العام حول تفعيل المواد المجمدة من قانون السجون ومعاملة النزلاء 2010م، إضافة للمادة (57) من لائحة السجون بعد استيفاء نصف المدة شريطة عدم وجود سوابق واستيفاء شروط الإفراج، بجانب الإفراج المؤقت بغرض العلاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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