مجلس المريخ يجلس مع شقيق مهاجم الهلال ويكمل الاتفاق معه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتح نادي المريخ خطوط التفاوض مع لاعب الهلال مطلق السراح ولاء الدين موسى لضمه في كشوفات الفريق في التسجيلات القادمة في،يناير وقالت مصادر خاصه ل (سودانا فوق) ان عدد من أعضاء مجلس المريخ جلسوا الي شقيق اللاعب ولاء الدين وافادت المصادر أن وكيل لاعبين معروف دخل طرفا في التفاوض.

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