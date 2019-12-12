الخليج 365 : حدد المصري حماده صدقي المدرب القادم للهلال يوم الاثنين القادم موعدا بوصوله للعاصمة الخرطوم وأكد صدقي انه سوف يصل الخرطوم يوم الاثنين القادم وقال انه هناك تقدم كبير في التفاوض،بينه ونادي الهلال موضحا ان كل شيء سيكتمل خلال ساعات وطالب صدقي وفق تصريحات له باستمرار الكابتن هيثم مصطفي معه في المنظومة الفنية لنادي الهلال.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال الجديد يؤجل موعد وصوله ويتخذ قرار بشأن هيثم مصطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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