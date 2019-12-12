(بشة ) (يمقلب) الكاردينال ويكمل اتفاقه مع سوداكال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رصد مقربون من نجم الهلال مطلق السراح محمد مختار الشهير ب(بشة الصغير) اتصالات بينه ورئيس نادي المريخ ادم سوداكال من اجل التوقيع في كشوفات الاحمر في يناير القادم وقالت المصادر ان (سوداكال) اتفق مع بشة الصغير،علي مبلغ 3 مليار جنية سوداني حافز تسجيل يدفع علي قسطين مع مرتب شهري قدره 20 مليون شهري واشارت المصادر الي ان اللاعب وعد رئيس نادي المريخ بالرد خلال ساعات اليوم.

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