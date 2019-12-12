إشتباك بين فنانه، واحد الضيوف بسبب (النقطة) فى الخرطوم

الخليج 365 : أصرت فنانه مشهوره علي استرداد (النقطة) التي قام باخذها احد الضيوف بعد أن رفض ارجاع المبلغ كاملا معللا بأنه التقطها من على الأرض.. حدث ذلك أثناء ترديد الفنانة المشهورة لإحدى أغنيات السيره،في حفل زواج لتقوم احدي السيدات بنثر مبلغ مالي كبير فئة ورقة الخمسمائة جنية على رأس الفنانة ليقوم الرجل الذي كان يقف بجوارها باخذ المبلغ من علي الارض ووضعه في جيبه.

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