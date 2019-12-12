بالصورة.. مقدمة برامج قناة الهلال (لوشي) تلتقط سيلفي مع كلب داخل استوديو القناة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في إحدى حلقات برنامج (في حضرة المساء) و الذي يعرض على قناة الهلال التقطت الإعلامية آلاء المبارك (لوشي) صور مع كلب أحضره أحد الشباب أثناء استضافته بالبرنامج حيث انتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتمامي ووجدت الكثير من التفاعل من معجبيها .



ويظهر في الصورة أيضاً الشاب المستضاف وهو ينظر إلى لوشي وهي تلتقط الصورة مع الكلب حيث أطلق البعض منهم هاشتاق (شاب ينظر لها نظرة شعب باكمله ).