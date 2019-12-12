وزير المالية يقدم على مساعي لخفض و تثبيت سعر الصرف مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في صادر الذهب

الخليج 365 :

بمساعي حثيثة من قبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم أحمد البدوي، لخفض وتثبيت سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، تقرر وفق آلية تم الاتفاق عليها مع شركة الفاخر للأعمال المتقدمة استنادا على خبرتها وتجربتها في هذا المجال كشركة وطنية رائدة العمل على خفض وتثبيت سعر الصرف بالاستفادة من صادر مبيعات الذهب، بحسب ما نقلت (كوش نيوز)

كما ستتم الاستفادة من مبيعات صادر الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية واي سلعة اخرى تحتاجها البلاد، واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات التي تتم للشركات والجهات المستوردة من قبل شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.

وتهدف الحلول أيضاً لتحقيق عدة مزايا بالإضافة إلى رفع وتثبيت قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، منها وقف طباعة العملة المحلية لسد العجز من الميزان الجاري، وتحويل الذهب المهرب المقدر من ١٥٠-٢٠٠ كيلو يوميا إلى مورد للعملة الأجنبية لتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية والاستيراد للجهات العاملة في مجال الاستيراد.

وترمي كذلك إلى التقليل من الدعم الخاص بالخبز (القمح) والمواد البترولية وذلك بصورة مباشرة عند رفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

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ويصاحب المبادرة برنامج لدعم المعدنيين بمواقع التعدين وتفعيل عمليات مكافحة التهريب بكل المنافذ والحدود.

وكانت الشركة قد تعرضت إلى حرب شرسة بعد البدء في تجربتها ابان عهد النظام البائد، لتقاطع مصالح بعض الجهات، مما أدى إلى اعتقال مسؤوليها من قبل جهاز الامن والمخابرات.

ولازالت بعض الجهات التي تعيق مصالحها مثل هذه الخطط تتحرك ضدها، لاستفادتهم من الارتفاع المتواصل لسعر العملة الأجنبية لتهريب الذهب.

ويبذل وزير المالية جهود حثيثة في كبح جماح الدولار وفق عدة خطط اقتصادية محكمة من شأنها أن تظهر نتائجها العاجلة في غضون الأيام المقبلة.