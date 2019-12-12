محافظ شبوة يطالب منصور هادي بإيقاف “استفزازات القوات الإماراتية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت حكومة هادي القوات الإماراتية باستفزاز وحدات عسكرية تابعة لها في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وبحسب مذكرة نشرها موقع صحيفة “عدن الغد” المحلي، موجهة من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى عبد ربه منصور هادي، “فتح طيران أباتشي تابع للقوات الإماراتية، صباح يوم الأربعاء، حاجز الصوت واقترب كثيراً تجاه مواقع الجيش والأمن اليمني أثناء مرافقته قوة إماراتية على الخط العام من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم في شبوة”.

وأضاف المحافظ أن قوات الجيش والأمن اليمني فوجئت بما وصفه بالعمل الاستفزازي الذي تقوم به القوات الإماراتية، مشيراً إلى تلقيه بلاغاً من القوة السعودية المتمركزة في مطار عتق لتسهيل مرور القوة الإماراتية كالعادة في إجراء روتيني يتم كل 15 يوماً لتبديل طاقم القوات الإماراتية المتمركز في معسكر بلحاف.

واعتبر المحافظ بن عديو “ما حدث يوضح أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية لاستهداف الجيش والأمن، لولا توجيهه بصرامة عدم الانجرار إلى ما يتم التخطيط له من القوات الإماراتية”.

واتهم بن عديو القوات الإماراتية “باستخدام تبديل طاقمها في تمرير الأسلحة من قبلها إلى معسكر العلم لتوزيعها على مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى”، في إشارة إلى قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال محافظ شبوة إن “المدرعات والآليات الإماراتية ترفض التوقف في نقاط التفتيش وتقوم بمسح المطبات بسرعة جنونية مستهترين بالجيش والأمن”.

ودعا المحافظ، هادي “باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإماراتية تجاه قوات الجيش والأمن وأبناء شبوة بشكل عام”.