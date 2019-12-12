شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دشن مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس مصطفي إبراهيم بقصر الضيافة بمدني جرارات ماهندرا الهندية بحضور مزارعين ومديري فروع البنوك بالولاية.

وقال ممثل الوالي إن تدشين هذه الآليات يعزز الجهود الجارية لنهضة مشروع الجزيرة وتطبيق التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية ..

وأوضح مدير المبيعات والتسويق بشركة محجوب أولاد الهندسية المهندس عبد العزيز عثمان أن الجرارات الهندية تعد إضافة حقيقية لدفع جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي .

وقال إن الشركة دشنت الجرارات في ولاية الجزيرة باعتبارها ولاية الزراعة وبها أكبر رقعة زراعية مروية تتمثل في مشروع الجزيرة . المادة السابقة الهند تنشر آلاف الجنود لقمع احتجاجات عنيفة الليلة الماضية المقالة القادمة محافظ شبوة يطالب منصور هادي بإيقاف “استفزازات القوات الإماراتية”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين جرارات ماهندرا الهندية بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.