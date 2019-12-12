إتجاه لإنشاء (1000) وحدة سكنية للمغتربين بالخرطوم

الخليج 365 :

أعلن المدير العام لشركة إعمار العقارية المهندس معتز يماني عن إقامة مشروع تكافلي سكني بشراكة ذكية مع شركة مدن المغتربين للأنشطة المتعددة بمنطقة جنوب شرق الخرطوم يستهدف السودانيين بدول المهجر يبدأ بإنشاء 1000 وحدة سكنية بمواصفات سكن متطورة

وقال معتز يماني إن المشروع السكني يقام بسعر التكلفة وبدون أرباح للمغتربين لتأمين مستقبلهم بعيدا عن الانشغال بهموم التشييد

وأشار إلى أن بناء الوحدات السكنية الجامعة تشجع الملاك على السكن بعكس المناطق السكنية الجديدة الأخرى التي يفقد الناس فيها الأمان بسبب بعد المساحات بين المنازل ووجود منازل غير مكتملة البناء تصبح وكرا للجرائم،

وكسف عن تسهيلات لرموز ونجوم الفن والرياضة بدول المهجر وبداخل السودان تمكن الجميع من امتلاك سكن مريح بمواصفات عالية.

وقال عضو مجلس إدارة شركة مدن المغتربين خلف الله حسين النور “إن المشروع يحقق ضمانات مستقبلية كبرى للمغتربين بمنطقة الخليج في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة ونسعى لبناء مساكن نموذجية فاخرة بعد أن امتلكت شركة مدن المغتربين 6296 قطعة أرض من إعمار وقدمت تسهيلات كبيرة ومريحة لقناعتها بإيجابية المشروع الذي يهدف لتأمين مستقبل السودانيين المهاجرين وعودتهم للسودان