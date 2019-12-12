العطش يهدد (5) الآف فدان قمح بأبي قوتة الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا مزارعو قسم أبوقوتة الزراعي من عطش بالقسم تجاوز الـ(10) أيام، مؤكدين زراعة مساحة (5) آلاف فدان قمح بري مكتب عبدالماجد قسم أبوقوته الزراعي، مشيرين لتفاجئهم بانقطاع إمداد المياه من الترع وقالوا إن العطش الآن يهدد كل تلك المساحة المزروعة والمزارعون في حيرة من أمرهم ولم يجدوا اجابة حتى الآن، مناشدين مجلس الوزراء بسرعة التدخل لانقاذ ما يمكن من انقاذه.

وطالب سكرتير رابطة ترعة بركة بقسم أبوقوته وزير الري بتسجيل زيارة إلى القسم ليرى ما يحدث بعينه.

وقال لـ(السوداني) إن المزارعين الآن يتكبدون خسائر فادحة منها المعنوي والمادي، مطالبا الحكومة بالتكاتف مع المزارعين والاستفادة من المتاح من المياه وسرعة الاستجابة لنداء المزارعين، مشيرا إلى أن قسم أبوقوتة يضم مكاتب عبد الماجد مكتب ابوقوتة، وأبو أضينة، ود الكريل وبه حوالى (20) الف فدان ولم تحصل على رية واحدة منذ الزراعة، لافتا إلى أن هذه المساحة تم تمويلها عبر ادارة المشروع والبنك الزراعي