الحكومة تعتزم تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على سعر الصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم(الموقع)، أن الحكومة تعتزم بدء تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على انفلات سعر الصرف بالسوق الموازي، وأكدت مصادر مطلعة، أن الإجراءات تشمل منع الاتجار في العملات بطريقة عشوائية، وأن يقتصر العمل في تبادل العملات على جهات محددة ومسجلة بأماكن معلومة دون تدخل من الحكومة في تحديد سعر السوق الموازي.

وأكدت المصادر، أن الخطوة تشمل أيضاً ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي ضمن موارد الموازنة الجديدة، وتحجيم الاستيراد للسلع الكمالية وضبط الصادر، وتوقعت إعلان وزارة المالية السياسات الجديدة للصادر مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن وزير المالية مؤخراً.