إرتفاع كبير في أسعار الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب نتيجة للمضاربات وإغلاق معظم محال الصاغة بسبب ضعف القوى الشرائية والركود الحاد بالأسواق. وكشف الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال في تصريحاتٍ للصحيفة اليوم”الخميس” عن ارتفاع سعر خام الذهب من بنك السودان نحو”3.500″ جنيه بدلاً عن”3.370″ جنيه، أمّا سعر الذهب المشغول فبلغ”4.100″ جنيه. وطالب الحكومة ووزارة المالية بالإسراع بوضع سياسات اقتصادية واضحة.

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