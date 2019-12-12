رئيس نقابة بحري: وضع المواصلات أسوأ من سيء

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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كشف رئيس نقابة النقل الوسيط ببحري حسين ابو ريم لمصادر أمس، عن وجود عدد (1500) بص متعطل عن العمل من بصات الولاية.
وأشار إلى وجود عدد (1,80-1,90) بص من البصات بولاية الخرطوم ولكنها لم تحل أزمة المواصلات، واصفاً وضع المواصلات الحالي بأنه أسوأ من سيء.
واقترح حسين بحسب صحيفة السوداني، جملة من الحلول لمشكلة المواصلات عبر تحسين التعرفة وفتح استيراد حافلات وتمليك البصات الحالية لسواقين للحفاظ عليها من الهلاك، وسخر من البصات التي تم تدشينها الاسبوع الحالي بأنها ليست بحالة جيدة، وتابع بأنها بصات ”منتهية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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