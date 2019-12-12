قانون المنافسة ومنع الاحتكار بكورال

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة يفتتح وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اليوم الخميس بفندق كورال بالخرطوم ورشة العمل التي يقيمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا حول قانون وسياسة المنافسة. Advertisements وتهدف الورشة بحسب صحيفة السوداني، لتنفيذ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009 م والذي يهدف لرفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك وتعزيز السياسات الرامية للحد من الفقر ورصد حركة السوق ونشر الوعي بثقافة المنافسة العادلة وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لتعظيم الاستفادة من برنامج الكوميسا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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