توقف مطاعم أجانب بالخرطوم

كشف شهاب الدين الطيب رئيس غرفة المطاعم والكافتريات بولاية الخرطوم عن توقف العديد من المطاعم بولاية الخرطوم أمس بسبب الحملة التي تشنها ادارة مراقبة الاجانب، وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة للقبض والتحفظ على العمالة الاجنبية التي لا تملك اقامة واذن عمل.

Advertisements

وبحسب الجريدة، قال شهاب:” هذه العمالة ظلت طوال السنوات الماضية تعمل وفق الاعراف المسموح بها حسب وضع اغلبهم كلاجئين في المقام الاول للسودان مثل العمالة الاثيوبية والسورية او حسب قانون الحريات الاربع بالنسبة للعمالة المصرية”. مستدركاً، لكن هذا لا يمنع الدولة ان تسن قوانين جديدة، ولكن يجب ان تراعي الانسانية في المقام الاول ومن ثم المصلحة الاقتصادية لهذه المطاعم في المقام الثاني اذ انها ممول رئيسي لخزنة الدولة. وطالب الطيب بوقف هذه الحملات التي لا تشبه واقعنا الجديد واللجوء لطرق حضارية وعلمية أكثر للتعامل مع هذا الملف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)