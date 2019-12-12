توصية من قوى الحرية لـ”حمدوك” بإقالة وزير الزراعة

قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير صديق يوسف إنهم يعتزمون مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، “لتسببه في فشل الموسم الزراعي”.

وقال صديق يوسف لمصادر، إن المجلس المركزي، عقد ليل الثلاثاء اجتماعاً حضره ممثلون من مزارعي الجزيرة والمناقل، ناقش فشل الموسم الزراعي للقمح بسبب عدم فتح القنوات لتنساب المياه إلى (الحواشات) بمشروع الجزيرة الزراعي، وتوقع يوسف فشل الموسم الزراعي الشتوي، وإن المزارعين حملوا الفشل المحتمل إلى وزير الزراعة ليحدث إجماع على إقالته.

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وكشف يوسف عن اعتراض المجلس المركزي على سياسات بعض الوزراء، وقال “ناقشنا ذلك وقررنا توصيل اعتراضاتنا إلى رئيس الوزراء”، وزاد “ومن بين هذه الاعتراضات وجود بعض المسؤولين التابعين للنظام السابق في بعض الوزارات”، وتابع “وجودهم في مواقع اتخاذ القرار جعلهم معوقين لسياسات الثورة”.

في وقت وصف فيه عضو المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” الصادق آدم قرار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برفع توصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف بالقرار الخاطئ والمبني بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)