اللجنة التصحيحية: قرارات الهيئة القيادية لحركة جيش تحرير السودان هوجاء

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة وصفت اللجنة التصحيحية بحركة وجيش تحرير السودان (الثورة الثانية) ،قرارات الهيئة القيادية للحركة بإحالة نور الدين آدم وعامر محمد خاطر وتسعة آخرين، للتحقيق بتهمة تتعلق بإنتحال شخصية نائب رئيس هيئة الأركان ومسؤول الإعلام بالحركة وتزوير ختم وأوراق مروسة باسم الحركة، وتلفيق الإتهامات الكاذبة وإساءة لرئيس الحركة وصفتها بـ” القرارات الهوجاء” وتحركها مكايدات ودوافع ذاتية. Advertisements وقالت اللجنة التصحيحية في بيان إن الاتهامات الموجهة لعضوية اللجنة التصحيحية ليست صحيحة والغرض منها التخويف والتهديد ونوهت الى أن نور الدين لم ينتحل صفة نائب رئيس هيئة الاركان ورئيس اللجنة العسكرية وانما جاء بأمر تحرك ممهور بختم وتوقيع رئيس الاركان جلال موسى أما عامر محمد فهو مسؤول الإعلام ولم تتم اقالته حتى اللحظة، وأكدت اللجنة التصحيحية عزمها على تحصحيح مسار الحركة ومبدأ المحاسبة وأردفت: لن تتراجع اللجنة ولن تقبل أي وساطة في ذلك الشأن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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