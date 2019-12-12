ديوان الزكاة يقر بارتفاع نسبة الفقر

أقر ديوان الزكاة الاتحادي بارتفاع معدلات الفقر ونسبته الى وصفها بالعالية وارجع ذلك للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عهد النظام البائد، وكشف مدير ديوان الزكاة احمد عبدالله عن دفع الزكاة 14.944 لعلاج جرحى ثورة ديسمبر في وقت اشار فيه لوضع برامج كبيرة تخص الشهداء خلال اعياد الثورة.

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وقال الامين العام لديوان الزكاة الاتحادي في تصريحات صحفية محدودة على هامش نفرة عطاء الحق المعلوم بالجزيرة أمس: نسبة الفقر كبيرة جداً يسهم فيها الديوان بصورة واسعة خاصة في بند الفقراء والمساكين بتخصيص 71% من الايرادات.

واشار وفقاً للجريدة، الى ارتفاع نسبة الفقر في كل الولايات خاصة الولايات التي فيها معسكرات اللاجئين، وأردف: بعد خروج المنظمات من المعسكرات أصبحت نسبة الدعم فقط 30% فيما يتولى الديوان 70% مما أدى لتضاعف المسؤولية، وتوقع ارتفاع الايرادات في العام المقبل الى 12.530 ترليون مقارنة مع 7.100 ترليون عن العام الحالي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)