حمدوك يقابل أسر (ضحايا الثورة) الأحد لإطلاعهم على مسار التحقيقات

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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قال المسؤول الاجتماعي بتجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وافق على مقابلتهم، الأحد المقبل، لاطلاعهم على مسار التحقيق في فض الاعتصام.
وقال خالد عبد الرحمن، أمس، إن المجلس السيادي والسلطة القضائية لم يردوا على مطالبهم التي رفعت إليهم بمذكرات في 3 ديسمبر، بعد إمهالهم أسبوعاً للرد قبل أن يشرعوا في تصعيد جديد، فيما رد رئيس الوزراء بموافقته على مقابلتهم الأحد.
وأضاف أنهم سوف يرجئون التصعيد إلى ما بعد مقابلة رئيس الوزراء، غير أنه عاد وأشار وفقاً للجريدة، إلى عدم تنازلهم عن مطالبهم المتمثلة في تكوين لجنة تحقيق جديدة من النائب تختص بالتحقيق في كل قتلى الثورة يكون فيها ممثلون من أسر القتلى، وإنشاء محاكم خاصة لتحقيق القصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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