لينا الشيخ تتعهد بحسم تجاوزات موظفين بمؤسسة ذوي الاعاقة

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة تعهدت وزيرة الرعاية الاجتماعية لينا الشيخ بحسم التجاوزات التي شكا منها الموظفون بالمؤسسة السودانية لذوي الاعاقة. Advertisements ونشرت الجريدة سابقا تحقيقاً كشفت فيه عن تورط مدير المؤسسة يوسف سالم محمد طه في تجاوزات مالية، وطالبوا الوزيرة بالتدخل لحل مشاكلهم، وبدورها أكدت لينا الشيخ لدى لقائها وفداً من موظفي المؤسسة أمس دعمها لكل القضايا الانسانية خاصة قضايا الاعاقة وتسهيل كل العقبات التى تقف في طريقها، وأكدت التزامها بمحاربة الفساد داخل مؤسسة ذوي الاعاقة وكافة مؤسسات العمل الانساني والطوعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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