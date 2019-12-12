تراجع كبير في أسعار الدولار لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد متعاملون فى مجال العملات الأجنبية تواصل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني لليوم الثانى على التوالي، بعد انخفاضه عصر الثلاثاء بشكل مفاجئ. وقال أحد التجار أن مؤتمر أصدقاء السودان الذي إنعقد في الخرطوم أثر كثيراً على عمليات البيع والشراء والأسعار. وتم تداول الدولار اليوم بـ (٨٤) جنيهاً للبيع في مقابل (٨٣.٧٠٠) جنيهاً للشراء. ووصل الريال السعودي إلى (٢٢.٥٠٠) جنيهاً للبيع، و(٢٢) جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي (٢٢.٨٠٠) للبيع و(٢٢.٧٥٠) جنيهاً للشراء، والجنيه الاسترليني (١٠١) جنيه للبيع و(١٠٠) جنيه للشراء، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للبيع، و(٥) جنيهات للشراء.