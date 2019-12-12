أمريكا تحذر: كوريا الشمالية تستعد لـ”استفزازات خطيرة” خلال الأسابيع القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرا من أن كوريا الشمالية تستعد لـ”استفزازات خطيرة” خلال الأسابيع المقبلة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. قالت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ طويلة المدى أو عابرة للقارات خلال الأسابيع المقبلة.

وتابعت “كوريا الشمالية ستجري اختبارات على تكنولوجيا صواريخ باليستية بعيدة المدى، أو تختبر إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة للوصول إلى الولايات المتحدة، ويمكنها أن تحمل رؤوسا نووية”.

وأشارت كرافت إلى أن “كوريا الشمالية بتلك الطريقة، تهدد بالدخول في مسار جديد، وتصريحاتها العامة، تلمح إلى أنها تريد استئناف الاستفزازات الخطيرة”.

وأردفت “من الناحية العملية، هذا يعني أن كوريا الشمالية يمكنها إطلاق مركبات فضائية قادرة على استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، أو أنها يمكن أن تختبر كذلك تلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لمهاجمة الولايات المتحدة بأسلحة نووية”.

وطالبت المندوبة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، بضرورة الاستعداد، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا ما قررت كوريا الشمالية عدم الدخول مجددا في مفاوضات.