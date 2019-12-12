البرهان: توصلنا إلى مكان مقبرة شهداء (28) رمضان

كشف رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن اللجنة المعنية تمكنت من تحديد مكان مقبرة شهداء 28 رمضان التي ظلت مجهولة منذ العام 1990م.

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وقال البرهان خلال لقائه بأسر شهداء 28 رمضان أمس طبقاً لمصادر، إنه سيتم التشاور بشأن نبش المقبرة أو الاكتفاء بوضع نصب تذكاري عليها بأسماء الشهداء، وأضاف “سنتشاور مع الأطباء والمختصين إن كانت هنالك استحالة لنبش الجثث أو تصنيف الشهداء”، وأكد أن كل الخطوات ستتم بالتشاور مع أسر الشهداء، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)