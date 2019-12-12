التاريخ: 12-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
حدد ملتقى أصدقاء السودان شهر أبريل القادم موعداً لمؤتمر رسمي لإعلان التبرعات المادية لدعم الحكومة الإنتقالية بالسودان، جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الملتقى.
وأكد أصدقاء السودان دعمهم القوي لخطط الحكومة الانتقالية لإصلاح الاقتصاد وإنعاشه، ورحبوا بالعرض الذي قدمه وزير المالية حول هذه المسألة.
ويستهدف مفترح وزير المالية، إبراهيم البدوي تعزيز النمو المتنوع والمنصف مع توفير فرص عمل خاصة للشباب من خلال الاستخدام الفعال للموارد الوطنية، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي.
وأكد المشاركون دعمهم المتزايد للسودان، بما في ذلك الدعم الفني والمالي، وتعهدوا بالتزامات واضحة كمجموعة في المشاركة الشفافة مع الحكومة الانتقالية في السودان.
واقترحت المجموعة بحسب الجيردة، بأن تستضيف السويد الاجتماع المقبل لأصدقاء السودان في نهاية فبرايرالمقبل، يليه اجتماع تحضيري في باريس قبل مؤتمر المانحين في أبريل.
وشددت المجموعة على أن التنسيق والتواصل الفعالين بين أصدقاء السودان والحكومة الانتقالية ما زالا في غاية الأهمية للإصلاحات السياسية والاقتصادية الناجحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أصدقاء السودان يحددون أبريل القادم موعداً لإعلان التبرعات لدعم الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.