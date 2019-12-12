إطلاق سراح كمال عبدالقادر

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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أطلقت السلطات سراح وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبدالقادر بعد اعتقال استمر لأشهر بسجن كوبر.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت إبطال قرار المجلس العسكري باعتقال وكيل الصحة الأسبق دون توجيه اتهام رسمي، وأمهلت المجلس السيادي ووزارة الداخلية أسبوعين لإطلاق سراح عبد القادر أو تقديمه للنيابة ببلاغ رسمي، وأصدر النائب العام عقب انتهاء المهلة قراراً بالإفراج عنه.
وقال شقيق الوكيل الأسبق للصحة سامي عبد القادر بحسب صحيفة السوداني، إن المحكمة أنصفت شقيقه وأظهرت الحق بعد اعتقال وصفه بالجائر، وأكد سامي أن شقيقه كمال بخير وغادر سجن كوبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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