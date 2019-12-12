التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة اشتكى مزارعو ولاية الجزيرة والمناقل من تمدد عطش المساحات المزروعة بمحاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح، وطالبوا الحكومة باعلان حالة الطوارئ لانقاذ الموسم الشتوي ، وقال المزارعون: هناك مساحات من القمح تعاني من العطش لأنها لم تتلق السقاية للمرة الثاني وفي حال استمرار حالة العطش ستخرج من دائرة الانتاج. Advertisements وقال المزارع فضل السيد بخيت بحسب “الجريدة”: “لقنوات مغلقة ومناسيب المياه القادمة من قنطرة 65 المناقل ضعيفة لأقصى درجة ممكنة وتكاد تنعدم فيها المياه”، وأردف: على الدولة في أعلى مستوياتها اعلان حالة الطوارئ لانقاذ الموسم الشتوي باعتباره أمل البلاد ومخرجها، ولفت للخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون لحصول غالبيتهم على تمويل مصرفي مما يعرضهم للمساءلة القانونية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزارعون بالجزيرة يطالبون باعلان الطوارئ لانقاذ الموسم الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.