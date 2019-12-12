قيادي بـ”قوى الحرية”: هناك مزاد مفتوح للتعيينات

دفع عضو “قوى الحرية والتغيير” محمد عصمت باستقالته من لجنة الترشيحات بقوى الإجماع الوطني احتجاجاً على التجاوزات في التعيينات بالخدمة المدنية.

و قال عصمت لمصادر، إن استقالته تتعلق بالاختيار لوظائف الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع حول الاختيار وتمت إجازته من قبل قوى الإجماع الوطني، إلا أنه لم يمر داخل تنسيقية “قوى الحرية والتغيير”.

واعتبر عصمت التعيينات التي تمت لم تطبق فيها معايير الاختيار لوظائف الخدمة المدنية وتمثل اختراقاً لأعرافها، موضحاً أن مشروعه المقترح كان تشكيل لجنة غنية بالتجربة والعلم بالخدمة المدنية واعرافها وأن تضع اللجنة معايير لعملية الاختيار وأن يتولى رئيس الوزراء الاختيار وفقاً للمعايير التي تضعها اللجنة.

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في السياق قال عصمت في استقالته وفقاً لمصادر، إن أهم المعايير التي تم التوافق عليها فيما يخص اختيار القيادات العليا لمؤسسات الخدمة المدنية تم التنكر لها وإهمالها، وذكر عصمت بأنه لن يتحمل مسؤوليته أمام الثورة والوطن، وقال إن المزاد بات مفتوحاً الآن لتعيين قيادات الخدمة المدنية وبطريقة دخيلة على أعرافها وتقاليدها، مضيفاً أنه أمر لا يتسق “مع ما ظللنا ولمدى ثلاثة عقود نرفضه ونناهضه”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)