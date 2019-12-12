إغلاق جسر النيل الأزرق غداً

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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أعلنت هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم عن إغلاق جسر النيل الأزرق كلياً أمام حركة المرور ليوم واحد منذ الساعة السابعة من صباح غد الجمعة وحتى السابعة من صباح السبت.
وقالت الهيئة إن إغلاق الجسر يأتي لأغراض إجراء بعض الأعمال المدنية وتحسينات السلامة المرورية. وناشدت سائقي المركبات باتباع إرشادات شرطة المرور، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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