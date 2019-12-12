التاريخ: 12-ديسمبر-2019
21 مشاهدة
كشفت اللجنة المفوضة لعمال شركات(بترونيدز) القابضة في قطاع البترول، عن دخول منسوبيها في كافة شركات النفط القابضة في إضراب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019م، ومزاولة العمل يوم غد الجمعة 13 ديسمبر، وبينت اللجنة عبر بيان تسلمته الجريدة أن الإضراب يشمل كافة الحقول وخط الأنابيب من هجليج وحتى بشائر، ومن الجبلين إلى بشائر لجميع الأقسام المتعددة.
وقال عضو اللجنة شاذلي جعفر شقاق في تصريح إن دوافع الإضراب تتلخص في التجاهل وعدم الرد على المذكرة المرفوعة لوكيل وزارة الطاقة والتعدين بتاريخ 9/12/2019م من قبل اللجنة المكلفة بخصوص نسبة الزيادة في الأجور المرفوضة من القواعد والتي أقرتها الوزارة بنسبة 40 – 60%، ولفت شقاق إلى استخدام سياسة الأمر الواقع بإعلان جدول الرواتب للشركات المقدمة للعطاءات وتهميش صريح من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للجنة العاملين للمرة الثانية حيث مارست التهميش من قبل في طرح العطاءات دون اطلاعهم على الكراسة.
مؤكداً، تمكسهم بكافة الحقوق المشروعة في التصعيد بالطرق والوسائل القانونية، وعلى صعيد متصل تحصلت الجريدة على شهادة تسجيل بترونيدز بأسماء مجلس الإدارة والمؤسسين المديرين “صلاح الطيب و ابن رشد حمدتو” من ضباط جهاز الأمن، ويذكر أن الأول كان نائباً لمدير جهاز الأمن صلاح قوش.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عمال شركات (بترونيدز) القابضة يدخلون في اضراب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.