عمال شركات (بترونيدز) القابضة يدخلون في اضراب اليوم

كشفت اللجنة المفوضة لعمال شركات(بترونيدز) القابضة في قطاع البترول، عن دخول منسوبيها في كافة شركات النفط القابضة في إضراب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019م، ومزاولة العمل يوم غد الجمعة 13 ديسمبر، وبينت اللجنة عبر بيان تسلمته الجريدة أن الإضراب يشمل كافة الحقول وخط الأنابيب من هجليج وحتى بشائر، ومن الجبلين إلى بشائر لجميع الأقسام المتعددة.

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وقال عضو اللجنة شاذلي جعفر شقاق في تصريح إن دوافع الإضراب تتلخص في التجاهل وعدم الرد على المذكرة المرفوعة لوكيل وزارة الطاقة والتعدين بتاريخ 9/12/2019م من قبل اللجنة المكلفة بخصوص نسبة الزيادة في الأجور المرفوضة من القواعد والتي أقرتها الوزارة بنسبة 40 – 60%، ولفت شقاق إلى استخدام سياسة الأمر الواقع بإعلان جدول الرواتب للشركات المقدمة للعطاءات وتهميش صريح من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للجنة العاملين للمرة الثانية حيث مارست التهميش من قبل في طرح العطاءات دون اطلاعهم على الكراسة.

مؤكداً، تمكسهم بكافة الحقوق المشروعة في التصعيد بالطرق والوسائل القانونية، وعلى صعيد متصل تحصلت الجريدة على شهادة تسجيل بترونيدز بأسماء مجلس الإدارة والمؤسسين المديرين “صلاح الطيب و ابن رشد حمدتو” من ضباط جهاز الأمن، ويذكر أن الأول كان نائباً لمدير جهاز الأمن صلاح قوش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)