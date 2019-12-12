لجنة المفصولين (تعسفياً) تمدد مهلة تقديم الاستمارات لنهاية ديسمبر الجاري

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة مددت اللجنة المكلفة بالنظر في قضية المفصولين (تعسفياً) من الخدمة المدنية موعد تقديم الاستمارات الخاصة بالمفصولين حتى 31 ديسمبر الجاري، في إجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد أمس الأربعاء، بمجلس الوزراء، وتلقت اللجنة عدداً من التساؤلات بشأن الموعد النهائي لتقديم الاستمارة قبل اتخاذها قرار تمديد قرارها بتمديد مهلة التقديم. Advertisements وناشدت اللجنة وفقاً للجريدة، المفصولين تعسفيًا المعنيين بعمل اللجنة الاتصال بوحداتهم أو بمقرها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أمانات الحكومات الولائية لتعبئة الاستمارات وتقديمها في التوقيت المحدد لتمكنوامن دراستها واتخاذ القرارات بشأنها بسرعة.

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