أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 12  ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في أحداث بورتسودان 2005م السوداني: * البرهان: توصلنا إلى مكان مقبرة شهداء (28) رمضان * أصدقاء السودان يحددون أبريل موعداً لدعم الحكومة * (الشعبية) بقيادة الحلو تتراجع عن تقرير المصير وتتمسك بعلمانية الدولة المجهر: * أوامر قبض جديدة في مواجهة (البشير) و(طه) و(الفاتح عز الدين) * (الحرية والتغيير) توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة والغابات الوطن * فتح تحقيق مع البشير وطه وهارون وعز الدين بتهم الإرهاب * (الشعبي) يدعو لإسقاط الحكومة احتجاجاً على اعتقال السنوسي الجريدة: * التعرف على موقع المقبرة الجماعية لشهداء رمضان Advertisements * اعتقال السنوسي وشباب الشعبي يتبرأون من مليونية 14 ديسمبر * آخر لحظة: *إعفاء موظفين كبار و(التغيير) توصي بإقالة وزير الزراعة * أصدقاء السودان: دعم الحكومة الانتقالية في أبريل * إغلاق جسر النيل الأزرق غداً الدار: * أوامر قبض جديدة على رموز نظام البشير على رأسهم البشير وطه * اعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوي * الدفاع يستأنف الحكم في قضية شقة شمبات * تدهور حالة أبو هريرة حسين الصحية المعتقل بكوبر وحجزه بالعناية المكثفة * غرق طالبين داخل مياه النيل * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للاساس وعلوم الحاسوب (2) للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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