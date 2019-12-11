4 احتمالات “مرعبة” بانتظار ريال مدريد في دور الـ16 الأوروبي

بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات دوري أبطال أوروبا، اتضحت ملامح المرشحين الخمسة لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من البطولة.
وتنتظر النادي الملكي قرعة “كارثية” في الدور المقبل، حيث تشمل الاحتمالات 4 من أكبر الأندية في أوروبا، مما سيشكل تحديا كبيرا لكتيبة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) ضمن ريال مدريد تأهله بالمركز الثاني للأدوار الإقصائية، بعد تعادله بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة مع باريس سان جرمان الفرنسي، الذي ضمن صدارة المجموعة الأولى.
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