في إحدى حلقات برنامج (في حضرة المساء) و الذي يعرض على قناة الهلال التقطت الإعلامية آلاء المبارك (لوشي) صور مع كلب أحضره أحد الشباب أثناء استضافته بالبرنامج حيث انتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتمامي ووجدت الكثير من التفاعل من معجبيها . Advertisements

ويظهر في الصورة أيضاً الشاب المستضاف وهو ينظر إلى لوشي وهي تلتقط الصورة مع الكلب حيث أطلق البعض منهم هاشتاق (شاب ينظر لها نظرة شعب باكمله ). ويظهر في الصورة أيضاً الشاب المستضاف وهو ينظر إلى لوشي وهي تلتقط الصورة مع الكلب حيث أطلق البعض منهم هاشتاق (شاب ينظر لها نظرة شعب باكمله ). الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: مقدمة برامج قناة الهلال لوشي المبارك تلتقط سيلفي مع كلب داخل استوديو القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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