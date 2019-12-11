الطاقة والتعدين تطيح بـ(8) من قيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة أنهى وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم خدمة (8) من قيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وقرر الوزير بحسب اليوم التالي – بناء على توصية المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية د. يوسف محمد أحمد إنهاء خدمة الصادق إبراهيم المدير العام المكلف السابق، وحمد النيل احمد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، ومحمد خليفة عثمان مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، والحاج محمد علي مدير الشؤون المالية والإدارية بالتعدين التقليدي، ومحمد طاهر عوضاب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وحسن النور أبكر مدير شؤون الولايات والتنسيق، ومحمد طاهر عمر مدير الشركة بولاية نهر النيل، إلى جانب رئيس قسم الإعلام بالشركة الركابي حسن يعقوب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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