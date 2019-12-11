عاجل: الدوري السوداني الممتاز يعود للنايل سات

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : رياضة 168 مشاهدة Advertisements بعد فشلها الذريع على القمر (عرب سات) وانعدام المشاهدة أعلنت قنوات تاسيتي (الملاعب) عن عودتها إلى النايل سات وبحسب الموقع الرسمي للقناة اعتباراً من الأول من يناير 2020

وتعتبر قناة الملاعب هي الناقل الحصري للدوري السوداني الممتاز. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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