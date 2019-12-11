حمدوك يؤكد الالتزام بحق شهداء الثورة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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ابتدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اجتماع أصدقاء السودان الذي تستضيفه الخرطوم اليوم بوقفة حداد ترحماً على أرواح شهداء الثورة السودانية في إشارة إلى أن السودان لن ينسى أو يفرط في حق الذين جعلوا التغيير ممكناً.
وعلى صعيد متصل غرد حمدوك على حسابه في تويتر قائلا “إن السودان يمر الآن بوقت حرج وهنالك الكثير من التحديات التي تواجه بلادنا وما نتخذه اليوم من إجراءات هو ما يحدد مصير ونجاح الفترة الانتقالية لذلك فإن الأمر يتطلب وقوف المجتمع الدولي ودعمه للشعب السوداني وهو ما نتمنى أن يسفر عنه اجتماع أصدقاء السودان اليوم” .
وقال حمدوك بحسب سونا “يأتي أول اجتماع لمجموعة أصدقاء السودان الذي يعقد بالسودان هذه الأيام بالتزامن مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، آملا أن تساعد هذه المناسبة على إرساء الأسس لعلاقة السودان وأصدقائه بالصورة التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة من أجل السلام والازدهار”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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